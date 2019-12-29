Видео: В Иркутске в результате ДТП машину разорвало на части

В ДТП погиб 20-летний молодой человек.

В Иркутске в результате жуткого ДТП машину разорвало пополам.

Авария произошла в темное время суток возле остановки "Угольная". Водитель не справился с управлением и врезался в опору освещения. От мощного удара машину разорвало на части. На опубликованном в соцсетях видео от очевидцев видно, что на проезжей части на расстоянии нескольких метров друг от друга стоят две части автомобиля, и на другой обочине валяется бампер.

Сообщается, что в ДТП погиб 2-летний молодой человек. Был он пассажиром или водителем, неизвестно. ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства аварии.

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Видео и фото: ВК, Типичный Иркутск