В Иркутске полицейские убили электрошокером молодого парня

Молодой человек крепко уснул в машине такси.

В Иркутске патрульные полицейские вышли за пределы своих полномочий и убили пассажира такси.

ЧП произошло ночью 15 февраля 2020 года между 3 и 4 часами ночи, сообщает ТАСС. 24-летний парень ехал в такси и крепко уснул. Водитель не смог разбудить парня и обратился за помощью к полицейским. Сотрудники ДПС вышли за пределы своих полномочий и применили к спящему пассажиру электрошокер, от воздействия которого парень умер.

На сотрудников ДПС возбудили уголовное дело "Превышение должностных полномочий", из органов их уволили.

Фото: Piter.TV