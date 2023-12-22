Смольный: "Нарвскую" не закроют на время ремонта

В городском комтрансе уточнили, что станция метро "Удельная" будет закрыта на ремонт, но конкретные сроки пока не определены, так как ещё не проведена закупка подрядчика.

Комитет по транспорту Петербурга заявил, что станция метро "Нарвская" не будет закрываться на капремонт. Вместо этого городской метрополитен планирует провести работы по восстановлению стилобата и фасада станции: при этом станция будет продолжать работать для пассажиров. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Также в ведомстве уточнили, что станция метро "Удельная" будет закрыта на ремонт, но точные даты пока не определены, так как ещё не проведена закупка подрядчика. В настоящее время комтранс разрабатывает схему перевозки пассажиров на наземном транспорте.

Напомним, что на портале госзакупок уже появился тендер, связанный с подготовкой проектной документации для реставрации станции "Нарвская". Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, фасады, стилобат, роллопандус, а также обустроить газонные ограждения на стилобате. Стоимость контракта оценивается в 40,2 млн рублей, а сроки работ пока не определены.

Ранее мы сообщили о том, что капитальный ремонт эскалатора на станции метро "Площадь Восстания" завершен.

Фото: Piter.TV