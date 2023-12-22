Смольный: "Нарвскую" не закроют на время ремонта

Комитет по транспорту Петербурга заявил, что станция метро "Нарвская" не будет закрываться на капремонт. Вместо этого городской метрополитен планирует провести работы по восстановлению стилобата и фасада станции: при этом станция будет продолжать работать для пассажиров. Об этом пишет "Деловой Петербург".
Также в ведомстве уточнили, что станция метро "Удельная" будет закрыта на ремонт, но точные даты пока не определены, так как ещё не проведена закупка подрядчика. В настоящее время комтранс разрабатывает схему перевозки пассажиров на наземном транспорте.
Напомним, что на портале госзакупок уже появился тендер, связанный с подготовкой проектной документации для реставрации станции "Нарвская". Подрядчику предстоит отремонтировать кровлю, фасады, стилобат, роллопандус, а также обустроить газонные ограждения на стилобате. Стоимость контракта оценивается в 40,2 млн рублей, а сроки работ пока не определены.
Ранее мы сообщили о том, что капитальный ремонт эскалатора на станции метро "Площадь Восстания" завершен.
Фото: Piter.TV
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