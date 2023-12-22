Станцию метро "Нарвская" закроют на капремнот

Тендер на создание научно-проектной и рабочей документации с начальной ценой контракта в 40,24 млн разместили на портале госзакупок.

ГУП "Петербургский метрополитен" планирует провести капитальный ремонт станции метро "Нарвская". Тендер на создание научно-проектной и рабочей документации с начальной ценой контракта в 40,24 млн разместили на портале госзакупок.

В рамках мероприятий планируется реставрация вестибюля, фасадов, кровли, газонных ограждений, а также капитальный ремонт роллопандуса. Пока не сообщается о точных сроках выполнения работ.

Подать заявку на участие в текущем аукционе можно будет до 25 января текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что капитальный ремонт эскалатора на станции метро "Площадь Восстания" завершен.

Фото: Piter.TV