Соглашение предусматривает рост цены на услугу на 1,9%.

"Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа в Европу. С 1 января 2020 года стоимость поставок увеличилась на 1,9%. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на пакет документов, заключенный между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Напомним, что контракт между сторонами будет действовать в течение пяти лет. За это время Киев при транзите 225 млрд кубометров газа сможет заработать не менее 7,13 млрд долларов. Если "Газпром" примет решение нарастить поставки в Европу сверх заявленных объемов, то Украина применит повышающие коэффициенты на услугу. Максимальный рост ставки может достигнуть 45%.

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