Киев оценили эффект контракта с Россией по газу

Договор были подписан 30 декабря.

Новый контракт Киева с Москвой позволил избежать рост тарифов на Украине. Об этом у себя в Facebook написал глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он отметил, что если бы контракт не был подписан, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли вырасти в четыре раза. Макогон добавил, что в купе с разделением крупных промышленных предприятий, договор на транзит позволил снизить стоимость топлива для украинцев.

30 декабря "Газпром" и "Нафтогаз" подписали 5-летний контракт на транзит газа. В 2020 году объем прокачки составит 65 млрд кубометров в год, в следующие четыре года – по 40 млрд.

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