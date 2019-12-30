Они должны касаться распространения русского языка.

Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования. Их невыполнение должно повлечь за собой последствия для украинской власти и экономики. Об этом специалист рассказал в интервью изданию "Взгляд.ру".

Михаил Погребинский прокомментировал ситуацию с вытеснением из страны русского языка. Он считает, что Владимир Зеленский причастен к данной проблеме. Однако начал государственный курс не он, а Леонид Кучма. Для разрешения конфликта следует подключить суд по правам человека. Эксперт заметил, что с этой инстанцией Киев не может не считаться.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией.

Видео: YouTube/112 Украина, UKRLIFE.TV