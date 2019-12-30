Ночью их попытались снять коммунальщики.

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией. Реклама написана на русском языке. На билборде размещена также фотография бизнесмена Олега Катющенко. Об этом сообщило издание "Страна.ua".

Инцидент вызвал общественный резонанс в столице. Ночью коммунальные службы занимались демонтажем плакатов. Местные жители считают, что подобная реклама могла стать провокацией против предпринимателя. О нем известно то, что он занимается строительным рынком. Напомним, что с 16 января в силу вступила норма о запрете рекламы на Украине на русском языке. Чиновники обязали все объявления выпускать на государственном языке, т.е. украинском. Правительство планирует вводить данное требование постепенно до 2030 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Украине заявили об истощении пяти газовых месторождений.

Фото: соцсети

