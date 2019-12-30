На Украине заявили об истощении пяти газовых месторождений

Сейчас инвестируются средства в поиск новых ресурсов.

Дочерняя компания украинской компании "Нафтогаз" – "Укргазодобыч" – сообщила об истощении пяти важнейших газовых месторождений страны. В частности, на 90 % истощено Западно-Крестищенское месторождение, на 89 % - Шебелинское, на 82 % - Евремовское и Мелеховское, на 79 % - Яблуновское. Об этом сообщили представители компании в Facebook.

В настоящий момент "Укргазодобычи" инвестирует средства в поиск новых ресурсов. За 2019 год удалось открыть три новых газовых месторождения на 2,15 млрд кубометров.

Напомним, 20 декабря Москва и Киев подписали договор о продолжении транзита газа, 30 декабря продлили соглашение по транзиту в Европу сроком на пять лет. Согласно документу, в 2020 году через Украину пройдет 65 млрд кубометров газа, последующие четыре года будут прокачиваться по 40 млрд кубометров в год.

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