Юрий Витренко прокомментировал контракт с Россией.

"Нафтогаз" объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину. Юрий Витренко объяснил, что контрактов и переговоров по покупке газа у РФ напрямую нет. Киев мог бы закупать у России газ напрямую, но сейчас для этого нет "практических оснований". Об этом спикер рассказал в эфире "Радио Свобода".

Это не делается не из-за героического решения, а из-за того, что Москва прекратила поставки прокомментировал исполнительный директор компании

Задачей "Нафтогаза" стал поиск альтернативных источников получения данного ресурса. По действующему контракту от 30 декабря 2019 года РФ поставит Украине за пять лет 225 млрд кубометров газа. "Газпром" выплатил компенсацию стране за недопоставленное топливо по предыдущему соглашению.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Нафтогаз" готовит новые иски к России по активам в Крыму.

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