"Нафтогаз" готовит новые иски к России по активам в Крыму

Сумма требований составляет $5 млрд без учёта процентов, а с их учетом – более $7 млрд.

"Нафтогаз" подаст обновлённые иски к России по крымским активам. Об этом в интервью Liga.net сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

Мы подаём сейчас обновлённые иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму, – сообщил Витренко

Сумма требований составляет $5 млрд без учёта процентов, а с их учетом – более $7 млрд. Решение трибунала при Постоянной палате третейского суда в Гааге должно быть вынесено в конце 2020 года или в 2021-м.

Впервые в связи с потерей активов в Крыму "Нафтогаз" обратился в 2017 году. Также в августе 2019 года с аналогичными требованиями выступила компания "Укрэнерго".

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