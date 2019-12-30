МИД РФ вернул без рассмотрения ноту Киеву о посещении Путиным Крыма

Ноту протеста украинского МИДа, связанную с посещением президента России Владимира Путина полуострова Крым, вернули без рассмотрения. Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
Представители ведомства посоветовали Украине уже принять факт принадлежности Крыма и Севастополя России. Накануне в Москве получили ноту протеста из Киева. Там оказались недовольны тем, что визит президента России не был согласован с Украиной.
В МИД РФ напомнили, что президент России и другие официальные лица могут посещать субъекты РФ без согласования с иностранными государствами.
Путин остался недоволен крымскими чиновниками.
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