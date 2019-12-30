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Путин остался недоволен крымскими чиновниками

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Президент считает, что чиновники не уделяют достаточного внимания вопросам водоснабжения и водоотведения.

Президент России Владимир Путин раскритиковал чиновников Крыма. Об этом сообщило ТАСС.

Президент считает, что чиновники не уделяют достаточного внимания вопросам водоснабжения и водоотведения. Также Путин призвали повышать качество жизни на полуострове.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением после воссоединения с Россией в 2014 году. Украина прекратила поставлять днепропетровскую воду по Северо-Крымскому каналу, который покрывал 90% потребности полуострова.

Более 6 тыс. человек попали в Крым через Крымский мост из Петербурга и Москвы на поезде.

Видео: YouTube/ SHOWTIME, CNN

Теги: крым, путин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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