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Более 6 тыс. человек попали в Крым через Крымский мост из Петербурга и Москвы на поезде
Сегодня, 17:25
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Более 6 тыс. человек попали в Крым через Крымский мост из Петербурга и Москвы на поезде

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Всего за год полуостров посетили более 7 млн туристов.

В 2019 году в Крым на поездах из Москвы и Петербурга прибыли более 6 тыс. человек. Железнодорожное движение на Крымском мосту открыли в декабре. Статистикой поделился глава Республики Сергей Аксенов на своей странице в Facebook.

За прошедший год на полуостров по мосту прибыло 57% гостей Крыма, 2,5 млн добирались на автотранспортных средствах. 

Всего в 2019 в Республике побывало 7,43 млн туристов. Это почти на 10% выше, чем в 2018 году.

Напомним, первый поезд из Петербурга в Севастополь отправился 23 декабря 2019. Начальнику поезда пришлось догонять состав на "Сапсане". В Крыму поезд встретили с песнями и плясками. 

Фото: pixabay.com 

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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