В Севастополе первый поезд из Санкт-Петербурга встретили танцами и с оркестром

Поезд "Таврия" из Санкт-Петербурга в Севастополь завершил свой первый рейс.

Сегодня утром, 25 декабря, в Крым прибыл первый пассажирский поезд по новому железнодорожному пути.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь отправился с Московского вокзала северной столицы 23 декабря в 14 часов. Сегодня ночью поезд пересек Керченский пролив по Крымскому мосту. Видео с проездом первого состава разлетелось по сети. Машинист проезжая под аркой просигналил в честь такого события.

Около половины 10го утра поезд прибыл в пункт назначения, город Севастополь. Местные жители пришли на железнодорожный вокзал встретить первый поезд. Пассажиров поезда Санкт-Петербург - Севастополь встречали с оркестром и танцами.

Видео и фото: Instagram/travelcrimea_com