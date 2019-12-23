Начальник поезда Петербург-Севастополь не успел на отправление

Поезд тронулся за его спиной во время речи для президента РФ.

Начальник поезда "Таврия", который впервые отправился из Петербурга в Крым, опоздал на отправление состава. В это время он вместе с генеральным директором компании-перевозчика поздравлял Владимира Путина с открытием железнодорожного движения по Крымскому мосту.

Свиделелем очевидца стал телеканал 360. После того, как директор ТК "Гранд Сервис Экспресс" объявил об окончании посадки, поезд уже тронулся.

По информации "Фонтанки.ру", начальнику поезда пришлось догонять "Таврию" на "Сапсане".

Ситуация не повлияла на расписание движения поезда.

Видео: Piter.TV