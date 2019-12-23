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Видео: Владимир Путин проехал на поезде по Крымскому мосту

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Сегодня, 23 декабря, открытие железнодорожной части Крымского моста, который соединяет Крым с остальной частью России.

Сегодня, 23 декабря, открывается железнодорожное сообщение по Крымскому мосту.

Владимир Путин прибыл на торжественное мероприятие по случаю открытия железнодорожной ветки Крымского моста, который соединяет Крым с остальной частью России. Президент России проехал по мосту в специальном небольшом поезде. На опубликованном видео Владимир Путин охарактеризовал свои первые ощущения. По его мнению, на поезде мягче, чем в машине.

Сегодня ранее: Кот Мостик "проверил" железнодорожную часть Крымского моста

Видео: т-м канал На видео видно

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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