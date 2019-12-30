Украина назвала контракт с "Газпромом" самым выгодным в истории

Теперь российской компании придется платить независимо от того, поставляет она газ или нет.

Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый контракт с "Газпромом" самым выгодным за всю историю Украины. Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что теперь у "Нафтогаза" есть контракт, который гарантирует прокачку определенного объема газа, поэтому "Газпром" будет обязан платить независимо от того, поставляет он голубое топливо или нет. Ранее российская компания могла остановить поставки и при этом не несла никакой ответственности.

30 декабря "Газпром" и "Нафтогаз" подписали 5-летний контракт на транзит газа. В 2020 году объем прокачки составит 65 млрд кубометров в год, в следующие четыре года – по 40 млрд.

Ранее в "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому".