До конца месяца стороны должны передать в арбитраж данные о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков.

В "Нафтогазе" рассказали о судьбе исков к "Газпрому" после подписания соглашения. До конца января стороны должны передать Стокгольмскому арбитражу данные о мировом договоре и отказе от судебных исков. Об этом сообщила пресс-служба украинской компании.

30 декабря Москва и Киев заключили 5-летний контракт на транзит газа. В первый год "Газпром" должен прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие четыре – по 40 млрд кубометров. Подписание мирового соглашения стало возможным после урегулирования всех споров и отказа от взаимных претензий. Одним из ключевых условий стал переход Украины на европейские правила управления газотранспортной системой. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев надеется, что новое соглашение будет взаимовыгодно как для Украины, так и для России.

Ранее мы писали, что транзит российского газа через Украину упал в пять раз с начала года.