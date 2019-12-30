Транзит российского газа через Украину упал в пять раз с начала года

В среднем в декабре объем транзита составлял 261 млн кубометров.

С начала 2020 года транзит российского газа через Украину упал в 5,3 раз по сравнению с декабрем прошлого года. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные компании "Оператор ГТС Украины".

В среднем в декабре объем транзита составлял 261 млн кубометров в день. И если 31 декабря через украинскую ГТС было прокачено 220,05 млн кубометров, то 1 января этот показатель упал до 49,3 млн кубометров газа. При этом 2 января объемы транзита стали еще меньше —38,8 млн кубометров.

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа и транзитный контракт на 5 лет. По нему "Газпром" гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.

Ранее Киев заявил о неготовности к прямым поставкам газа из России.