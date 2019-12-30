Киев заявил о неготовности к прямым поставкам газа из России

Власти страны хотят обеспечить функционирование рынка на основе ЕС.

В данный момент Киев не готов к возобновлению прямых поставок газа из Москвы. Об этом заявил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба в беседе с Интерфакс-Украина.



Политик подчеркнул, что преодоление этого не является его главной задачей на посту. Его цель - обеспечение функционирования "газового рынка" Украины на основе норм ЕС, Третьего энергетического пакета и обеспечение интеграции энергетики страны в европейскую энергетику.



После этого украинские компании смогут покупать газ у своих европейских коллег, а не только у "Газпрома". Кулеба отметил, что российский поставщик останется на рынке, но не будет монополистом.



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