Об этом рассказал гендиректор компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Речь идет о процессе из-за потери активов на Крымском полуострове. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Витренко в своем аккаунте в Facebook.

Бизнесмен считает, что "Газпрома" злоупотребил своими полномочиями. В компании пользуются доминирующим положением по новому транзитному контракту. Предприниматели нашли проблему в ситуации с долговыми обязательствами "РосУкрЭнерго". Ранее фирма выступала в качестве посредника при транзите газа.

"Нафтогаз" собирается подать жалобу в европейский антимонопольный орган. После этого дело может быть передано в суд Европейского Союза. Однако Витренко добавил, что будет лучше для всех, если конфликт получится урегулировать на досудебном уровне.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно о количестве перекаченного газа на территорию Украины.