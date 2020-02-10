  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:23
58
lesjasap
Код вставки плеера

"Нафтогаз" изучает возможность новых исков против "Газпрома"

0 0

Об этом рассказал гендиректор компании Юрий Витренко.

"Нафтогаз" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Речь идет о процессе из-за потери активов на Крымском полуострове. Об этом сообщил генеральный директор компании Юрий Витренко в своем аккаунте в Facebook.

Бизнесмен считает, что "Газпрома" злоупотребил своими полномочиями. В компании пользуются доминирующим положением по новому транзитному контракту. Предприниматели нашли проблему в ситуации с долговыми обязательствами "РосУкрЭнерго". Ранее фирма выступала в качестве посредника при транзите газа. 

"Нафтогаз" собирается  подать жалобу в европейский антимонопольный орган. После этого дело может быть передано в суд Европейского Союза. Однако Витренко добавил, что будет лучше для всех, если конфликт получится урегулировать на досудебном уровне.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно о количестве перекаченного газа на территорию Украины.

Теги: газпром, навтогаз, судебный иск
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии