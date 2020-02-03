По контракту "Газпром" обязан осуществлять транзит 65 млрд кубометров газа в первый год и затем 40 млрд кубометров в следующие 4 года после подписания соглашения.

Стало известно о количестве перекаченного газа на территорию Украины. Данные приведены в сообщении украинской компании "Нафтогаз".

В январе он превысил 2,5 млрд кубометров. За этот период украинцам удалось использовать 46% оплаченных мощностей, упоминается в сообщении украинской госкомпании.

Напомним, что с января 2020 года "Нафтогаз" повысил тариф на транзит российского газа в Европу. Таким образом Киеву сможет заработать не менее $7,13 млрд. Контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" рассчитан на 5 лет

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