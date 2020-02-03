Стали известны подробности происшествия.

В Сирии погибли четыре сотрудника ЦСН ФСБ. Об этом сообщило издание Baza.

Бойцы ЦНС подорвались на фугасе в районе Алеппо. Затем их расстреляли боевики. Названы имена погибших: майор Руслан Г., майор Булат А., капитан Дмитрий М. и лейтенант Всеволод Т. Изначально информация об убитых появилась 2 февраля в телеграм-канале "Канал специального назначения". Сообщалось, что офицеры погибли в результате минометного обстрела.

В ФСБ и Минобороны России ситуацию не комментируют.

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Видео: Al Jazeera English