Официальный курс евро вырос к рублю

Тоже самое и с долларом.

Официальный курс евро на 1,19 рубля, до 70,79 рублей. Курс доллара при этом вырос на 77 копейки. Сейчас он составляет 63,90 рублей по данным Банка России. Бивалютная корзина подорожала на 0,55 доллара и 0,45 евро. На Московской бирже курс доллара впервые с декабря 2019 года поднялся выше 64 рублей.

Стоимость нефти Brent снижается на 0,9% по показателя в 56,13 долларов за баррель. Ранее она обновила минимум января прошлого года - спуском до 55,44 доллара.

Ранее Piter.tv писал о том, что рублю предсказали непрерывное падение.