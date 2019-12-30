Причиной стало распространение коронавируса из Китая.

Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель. Цена фьючерсов на североморскую нефтяную смесь на бирже ICE впервые с 1 ноября опустилась ниже данной отметки. Это произошло на фоне опасений из-за вспышки китайского коронавируса. Об этом сообщили "РИА Новости".

Эксперты в области считают, что новое заболевание может негативно сказаться на глобальной экономике. В частности, пневмония нового типа повлияет на спрос на углеводороды. Апрельские фьючерсы упали на 3,41% до 58,62 долларов за баррель на Brent. На WTI — на 2,29%, до 52,95 доллара. Статистика актуальна к 7:17 утра 27 января по московскому времени.

Ранее Piter.tv писал о том, что основным грузом Северного морского пути может стать сжиженный природный газ.

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