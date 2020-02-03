Оно начнется во втором квартале 2020-го.

Рублю предсказали непрерывное падение. За следующие два года национальная валюта будет регулярно падать в стоимости. К концу 2020 года ожидается, что курс составит 71 рубль к одному евро. В 2021 году показатель будет хуже - уже 80 рублей к одному евро. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на аналитиков из Nordea Bank.

Причиной станет непредсказуемость американской экономической политики. Риски заставят инвестором выходить из российских активов Однако в первом квартале этого года рубль будет расти. К апрелю доллар подешевеет до 60,6 рублей, а евро - до 65,9 рубля. Это связано с ростом экспортных доходов страны. Проблемы начнутся со второго квартала. На это время запланирована президентская кампания в Америке.

Ранее Piter.tv писал о том, что на фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль.

Видео: YouTube/Наука 2.0