Индекс Мосбиржи в ходе торгов снижается на 0,4%, до 3096,01 пункта.

В пятницу, 31 января, стало известно о том, что на фоне выявленных в России больных коронавирусом упал рубль. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по данным ЦБ после соответствующих новостей курс доллара вырос до 63,5 рубля, а курс евро - до 70,14 рубля. По состоянии на 16:00 дня доллар подскочил на 18 копеек. Кроме того, отмечается рост цены нефти марки Brent.

Также эксперты сообщают о снижении индекса Мосбиржи в ходе торгов.

Напомним, что заболевшие в России являются гражданами Китая. Случаи инфицированы коронавируса выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области.

В настоящее время больные находятся в стабильном состоянии. Медики отмечают, что заболевшие пребывают в учреждении без клинических проявлений китайского вируса и без температуры. Ведомства отмечают, что Россия находятся в безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что в Забайкалье закрыли школы из-за коронавируса.