"Нафтогаз Украины" уволил гендиректора "Укртрансгаза"

Место Сергея Алексеенко временно занял Сергей Перелома.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" уволила гендиректора оператора газовых хранилищ - "Укртрансгаза". Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook. Должность занимал Сергей Алексеенко. Его место временно займет исполняющий обязанности гендиректора Сергей Перелома.

Сергей Алексеенко покинул пост генерального директора "Укртрансгаза" с 5 августа 2020 года. С 6 августа Сергей Перелома временно осуществляет полномочия генерального директора "Укртрансгаза сообщение "Укртрансгаз"

Алексеенко занимал должность в компании с марта 2019 года. О причине его ухода дополнительно не сообщается.

Напомним, что 100% акций "Укртрансгаза" принадлежит "Нафтогазу Украины". Оператор ежегодно поставляет в Европы 50-60 млрд кубометров природного газа. Компания также занимается транспортировкой топлива в 20 государств.

Украина отказалась возобновлять покупку газа у России.