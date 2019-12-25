Украина призывает Конгресс США быстрее вводить новые санкции против газопровода из РФ.

Украинский "Нафтогаз" призвал США положить конец "Северному потоку-2". Об этом компания написала соответствующий пост в собственном Twitter-аккаунте. Предприниматели призывают Америку как можно быстрее принять новые санкции против российского проекта газопровода.

Конгресс США должен окончательно положить конец "Северному потоку-2", приняв закон о разъяснении PEESA без промедления представители "Нафтогаза"

Напомним, что ранее в Совете Федерации РФ сочли незаконными угрозы США о вводе новых ограничений против "Северного потока-2". Глава международного комитета СФ Константин Косачев негативно высказался о предложении сенатора Теда Круза, который разработал дополнительные санкции против РФ.

"Нафтогаз" подготовил новые претензии к "Газпрому" на 17 миллиардов долларов.