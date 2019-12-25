В случае согласования — впереди также много работы, отметил Витренко.

"Нафтогаз" подготовил новые претензии к "Газпрому" на 17 миллиардов долларов. Об этом рассказал исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

Он заявил, что его команда сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету "Нафтогаза" дополнительные вопросы к "Газпрому" на вышеуказанную сумму.

В случае согласования — впереди также много работы, отметил Витренко. О том, какие работы он имеет ввиду, он не уточнил.

Ранее мы сообщали, что "Нафтогаз" изучает возможность новых исков против "Газпрома". Речь шла о процессе из-за потери активов на Крымском полуострове.