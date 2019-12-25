Коболев отметил, что Украина больше никогда не будет участвовать в коррупционных схемах.

Украина отказалась возобновлять покупку газа у России. Об этом пишет Reuters.

Журналисты отмечают, что украинский "Нафтогаз" не согласится на покупку российского газа до тех пор, пока РФ не предложит конкурентные цены и условия сделки.

Накануне в Украине прошла реформа газового рынка в результате которой государство больше не регулирует цены для промышленных предприятий. Теперь любое из них, а также трейдеры, но могут закупать газ у РФ — однако закон позволяет делать это только на выгодных условиях.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отметил, что Украина больше никогда не будет участвовать в коррупционных схемах по покупке газа у России, которые приводят к энергетической зависимости страны.

Ранее в Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма.