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В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма
Сегодня, 9:26
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matveyvn

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма

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Для возобновления добычи Украина должна провести демаркацию границ в Черноморском бассейне.

В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма. Заявление сделал депутат, член комитета по энергетике Михаил Шеремет. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Накануне "Нафтогаз" объявил о том, что планирует продолжить добычу углеводородов близ побережья Чёрного моря. Она была остановлена после присоединения Крыма к России.

По словам Шеремета, для возобновления добычи Украина должна провести демаркацию границ в Черноморском бассейне, при этом весь процесс должен быть согласован с РФ.

Парламентарий добавил, что вопрос об освоении черноморского шельфа должны решать МИДы двух стран. При этом они должны учесть факт изменения морских границ межру Россией и Украиной.

Ранее мы писали, что главы стран ЕС обсудят на саммите реализацию Минских соглашений.

Теги: госдума, крым, украина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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