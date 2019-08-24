MrSandmanChallenge: котики, собачки и люди массово танцуют

Не последнюю роль в популяризации вирусного челленджа сыграло приложение TikTok.

Интернет периодически захватывают волны "челленджей" – массовых "вирусных" занятий, которые часто становятся интересны всем пользователям. Совсем недавно звезды и простые юзеры открывали бутылки воды "с вертушки" и состаривали свои фотографии на телефоне.

Теперь пользователи Instagram и Twitter смотрят на вертикальные видео, в котором кошки, собаки и простые люди двигаются под песню группы The Chordettes "Mr. Sandman".

Испытательной функции этот челлендж не несет – в вертикальном видео, разделенном на несколько экранов, происходит задержка движения, что выглядит забавно. Первым из людей этот тренд показал пользователь TikTok (видеосети коротких развлекательных роликов) Enoch True (@enochtrue). Он снимал себя, подпевая песне Mr.Sandman на экране, разделенном на девять частей. Подход к видео стал вирусным, и его решили применить его к домашним любимцам.

Так и сделала пользовател Джейд Тейлор-Райан (@ jade13tr), которая решила заснять на видео своего кота Эда. После этого на видео в Twitter, Instagram и TikTok начали появляться видео с собаками, рептилиями и другими животными. Поскольку сейчас тренд находится в самом начале, у нас есть возможность увидеть еще массу похожих видеороликов.

Видео: Little"s Cat Whisker / YouTube

Фото: скриншот / Twitter