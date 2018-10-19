bottlecapchallenge: спортсмены в Сети открывают бутылки "с вертушки"

Первым этот непростой трюк выполнил американский боец UFC Макс Холлоуэй.

В Интернете набирает популярность новый Bottle Cap Challenge. Главная задача его участников – одним ударом ноги с разворота открыть пластиковую бутылку воды. При этом сама емкость должна оставаться неподвижной.

Первым этот непростой трюк выполнил американский боец UFC Макс Холлоуэй. В своем видео в "Инстаграме" он также показал, как его маленький сын справляется с этим заданием. Аналогичные вызовы был отправлены голливудскому актеру Джейсону Стетхэму и экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору. В России вызов зарубежных коллег принял боец Сергей Харитонов. Вслед за звездами челлендж подхватили по всему миру. В основном, открыть бутылку таким необычным способом удается спортсменам и любителям единоборств. Хоккеист "Ак Барса" Данис Зарипов решил воспользоваться рабочими "инструментами" – клюшкой и шайбой.

Многие участники челленджа решили проявить креативность: кто-то пытался открыть ногой баночку с витаминами, а кто-то –бутылку с молоком или питьевым йогуртом. Молодая мама из Екатеринбурга Ирина Ларионова открыла ударом ногой с разворота небольшую банку с солеными огурцами.

Не стеснялись выкладывать в Сеть и смешные моменты. У петербургского MMA бойца Алексея Мартынова не получилось открыть бутылку с водой. Ударом ноги он сбил не только бутылку, но и камеру своего оператора.

Челленджи в социальных сетях стали популярны с 2014 года. Это своеобразное задание "на слабо" – участник снимает видео, где выполняет какое-либо действие и отмечает под постом человека, которому передает эстафету. В 2014 году прошла известная акция Ice Bucket Challenge. Она была направлена на привлечение внимания к боковому амиотрофическому склерозу. Участники выливали на себя ведро ледяной воды, а также переводилипожертвование на счет благотворительной организации в поддержку людей, у которых обнаружили этот диагноз.

В середине 2016 года огромную популярность набрал "Манекен челлендж". За считанные дни он превратился в массовый флешмоб с хэштегом #mannequinchallenge. Эту забаву придумали американские школьники, которые даже подумать не могли, чем это обернется.

Видео: Instagram.

Музыка: саундтрек из "Смертельно битвы"