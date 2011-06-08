Американский боец предложил Макгрегору величайшее возвращение в истории MMA

Схватка намечена на следующий год.

Американский боец смешанного стиля (MMA) Майкл Чендлер в интервью для YouTube-канала MMAFightingonSBN высказался о проведении поединка c ирландским представителем Конором Макгрегором. Иностранный спортсмен заметил, что в будущем обязательно сразится с оппонентом. Он заметил, что бой пройдет в 2024 году, однако место его проведения неизвестно.

Величайшее возвращение в истории ММА пройдет через меня. Возвращение Конора завязано на одном человеке. Майкл Чендлер, боец MMA

Последний бой Макгрегор провел летом 2021 года. Тогда иностранец уступил Дастину Порье техническим нокаутом. В ходе боя ирландец получил перелом ноги, после которого мужчина восстанавливается до сих пор. В настоящее время 35-летний Макгрегор —является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. В общей сложности вактиве ирландца записано 28 боев, в которых он одержал 22 победы над противниками и потерпел шесть поражений. На счету 37-летнего Чендлера указано 23 победы и восемь поражений.

Конор Макгрегор поздравил игроков "Рейнджерс" с победой над "Вашингтоном".

Фото и видео: YouTube / MMAFightingonSBN