Энди Биггс рассказал о смене приоритетов США на Украине.

Американская администрация при президенте Джо Байдене хочет добиться смены российской власти с помощью регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал местный член палаты представителей Энди Биггс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Конгрессмен пояснил, что в самом начале проведения специальной военной операции он задал вопрос руководству Белого дома о том, каковы стратегические цели и миссия Вашингтона в этом вопросе. Иностранец пояснил, что в Кремле хотят просто обеспечить безопасность для собственных территорий. В это же время киевский режим и его международные спонсоры планируют продолжать вести боевые действия, отклонять любые призывы к мирным переговорам.

Знаете, что они сказали? Они поменяли их с "мы помогаем нашему союзнику" Украине, хотя эта страна никогда не была ни нашим союзником, ни другом, и раскрыли, что хотят смены власти в России. Энди Биггс, законодатель США

"Растет с каждым днем". Украина получила плохие новости из конгресса.

Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom