Энди Биггс напомнила о провале атак ВСУ.

Все больше американских законодателей из Конгресса выступают против оказания военной поддержки Украины. Соответствующее заявление сделал местный член палаты представителей Энди Биггс в интервью для YouTube-канала Judging Freedom. Политик считает, что киевский режим и его лидер Владимир Зеленский не добьются оказания дополнительной помощи со стороны Вашингтона из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины в регионе конфликта. Иностранный гость утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он, что такого мнения придерживаются представители палаты представителей.

Скажу вам следующее: число людей, присоединяющихся к моему мнению относительно Украины, растет с каждым днем. Энди Биггс, конргессмен США

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom