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"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" в НХЛ
Сегодня, 8:23
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"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" в НХЛ

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Игра завершилась со счетом 4:3.

"Миннесота" обыграла "Сент-Луис"в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме с результатом 4:3. В составе клуба победителей отметились на  28, 57, 60 и 63 минутах спортсмены Виктор Раск, Брэндон Духайм, Нико Штурм и Адам Бекман. Со стороны "Сент-Луиса" забитыми в ворота противников шайбами отметились на 3, 5 и 6  минутах Макензи Макичерн, Натан Уолкер и Роберт Бортуццо.

Напомним, что за "Миннесоту" выступает российский защитник Дмитрий Куликов. Хоккеист отметился двумя результативными передачами в голевых эпизодах Духайма и Бекмана. Форвард из "Сент-Луиса" Никита Александров реализовал в игре один голевой пас.

Ранее Кузнецов и Овечкин помогли "Вашингтону" обыграть "Бостон".

Фото: Pixabay.com
 

Теги: миннесота, нхл, овертайм, сент-луис
Категории: Спорт, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Хоккей,

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