"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" в НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:3.

"Миннесота" обыграла "Сент-Луис"в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась в овертайме с результатом 4:3. В составе клуба победителей отметились на 28, 57, 60 и 63 минутах спортсмены Виктор Раск, Брэндон Духайм, Нико Штурм и Адам Бекман. Со стороны "Сент-Луиса" забитыми в ворота противников шайбами отметились на 3, 5 и 6 минутах Макензи Макичерн, Натан Уолкер и Роберт Бортуццо.

Напомним, что за "Миннесоту" выступает российский защитник Дмитрий Куликов. Хоккеист отметился двумя результативными передачами в голевых эпизодах Духайма и Бекмана. Форвард из "Сент-Луиса" Никита Александров реализовал в игре один голевой пас.

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