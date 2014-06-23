Кузнецов и Овечкин помогли "Вашингтону" обыграть "Бостон"

Матч завершился со счетом 4:3.

Гол российского нападающего Евгения Кузнецова и два результативных паса Александра Овечкина помогли "Вашингтон Кэпиталз" обыграть "Бостон" в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги. Кузнецова признали в игре третьей звездой. Он провел на ледовой арене 21:27 – лучший показатель среди нападающих "Кэпс". Спортсмен выиграл 58% вбрасываний и завершил встречу с результатом полезности +1. Он также отдал сокомандникам голевой пас. Игра закончилась с результатом 4:3 (0:1, 2:1, 1:1, 1:0).

Гол Сергачёва не спас "Тампу" от поражения в матче с "Флоридой".

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