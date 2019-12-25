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Гол Сергачёва не спас "Тампу" от поражения в матче с "Флоридой"
Сегодня, 9:52
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Гол Сергачёва не спас "Тампу" от поражения в матче с "Флоридой"

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Игра закончилась со счетом 3:2.

Гол российского защитника Михаила Сергачёва не спас "Тампу" от поражения в матче с "Флоридой". Игра состоялась в рамках предсезона Национальной хоккейной лиги. На ледовой арене  "Эмвей-центр" в Орландо спортсмены из "Тампа-Бэй Лайтнинг" приняли "Флориду Пантерз". Встреча завершилась с результатом 3:2. 

Известно, что Сергачев также подрался на льду с нападающим команды противников Сэмом Беннетом. В составе клуба победителей дубль оформил Оуэн Типпетт. Еще одну шайбу  в ворота оппонентов  забил Фрэнк Ватрано. 

За "Тампу" забивали Пьер-Эдуар Белльмар и Михаил Сергачёв. Российский вратарь Андрей Василевский пропустил три гола в собственные ворота.

"Аризона" обыграла "Лос-Анджелес" в предсезонном матче НХЛ.

Фото : Pixabay.com

Теги: дубль, михаил сергачев, нхл, тампа, флорида
Категории: Хоккей, Спорт, Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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