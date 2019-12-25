Гол Сергачёва не спас "Тампу" от поражения в матче с "Флоридой"

Игра закончилась со счетом 3:2.

Гол российского защитника Михаила Сергачёва не спас "Тампу" от поражения в матче с "Флоридой". Игра состоялась в рамках предсезона Национальной хоккейной лиги. На ледовой арене "Эмвей-центр" в Орландо спортсмены из "Тампа-Бэй Лайтнинг" приняли "Флориду Пантерз". Встреча завершилась с результатом 3:2.

Известно, что Сергачев также подрался на льду с нападающим команды противников Сэмом Беннетом. В составе клуба победителей дубль оформил Оуэн Типпетт. Еще одну шайбу в ворота оппонентов забил Фрэнк Ватрано.

За "Тампу" забивали Пьер-Эдуар Белльмар и Михаил Сергачёв. Российский вратарь Андрей Василевский пропустил три гола в собственные ворота.

"Аризона" обыграла "Лос-Анджелес" в предсезонном матче НХЛ.

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