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"Метрострой" созывает совет директоров, чтобы выбрать нового гендиректора
Сегодня, 7:17
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lesjasap

"Метрострой" созывает совет директоров, чтобы выбрать нового гендиректора

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Собрание состоится 17 декабря.

"Метрострой" созывает совет директоров, чтобы выбрать нового гендиректора. Встреча состоится в Петербурге 17 декабря. Ранее стало известно о том, что предыдущий глава компании обвиняется в хищении денежных средств, поэтому не может выполнять свои рабочие обязанности. Николая Александрова арестовали на два месяца по решению суда. Следственные органы считают, что должностное лицо причастно к ущербу в минимум 178 миллионов рублей. 

Ранее Piter.tv писал о том, что должность на замену могут предложить Сергею Харлашкину. Также появилась информация о том, что пост могут отдать отцу арестованного - Вадиму Александрову. Семье принадлежит большая часть акций "Метростроя". Петербуржец также является почетным гражданином города. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Москве полиция застрелила вооруженного мужчину.

Фото: Piter.tv
 

Теги: вадим александров, генеральный директор, метрострой
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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