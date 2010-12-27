Собрание состоится 17 декабря.

"Метрострой" созывает совет директоров, чтобы выбрать нового гендиректора. Встреча состоится в Петербурге 17 декабря. Ранее стало известно о том, что предыдущий глава компании обвиняется в хищении денежных средств, поэтому не может выполнять свои рабочие обязанности. Николая Александрова арестовали на два месяца по решению суда. Следственные органы считают, что должностное лицо причастно к ущербу в минимум 178 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что должность на замену могут предложить Сергею Харлашкину. Также появилась информация о том, что пост могут отдать отцу арестованного - Вадиму Александрову. Семье принадлежит большая часть акций "Метростроя". Петербуржец также является почетным гражданином города.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Москве полиция застрелила вооруженного мужчину.

Фото: Piter.tv

