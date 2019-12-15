В Москве полиция застрелила вооруженного мужчину

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В Москве полицейские застрелили мужчину, пытавшегося зарезать свою мать. Об этом сообщили в столичном СК.

Известно, что мужчина в ходе ссоры напал с ножом на свою мать в доме на улице Генерала Тюленева. Женщина получила несколько ударов, но смогла убежать и вызвать полицию. Прибывшие в квартиру сотрудники органов обнаружили там вооруженного пистолетом мужчину. Он угрожал силовикам, чем вынудил тех применить табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "угроза применение насилия в отношении представителей власти".

Видео: YouTube /