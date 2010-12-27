"Ленфильм" начал съемки документалки о событиях Халхин-Гола

Петербуржцы покажут хронику военных событий, которые произошли в Монголии в 1939 году.

"Ленфильм" запустил в производство документальную картину о событиях на Халхин-Голе. Съемочная группа планирует завершить процесс создания ленты 20 декабря. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Фильм расскажет о событиях вооруженного конфликта 1939 года. На монгольской земле японские войска были разгромлены советской армией. По данным киностудии, возможность снять такую картину появилась благодаря сотрудничеству с Российским историческим сообществом. В проекте также задействована монгольская сторона. Генеральным продюсером документалки выступил глава "Ленфильма" Эдуард Пичугин, а режиссером - Андрей Егоров.

Документальный проект напрямую связан с результатами поисков подлинных кадров и материалов, связанных с битвой...Нам удалось собрать уникальные сведения и записи, которые до настоящего времени не были обнародованы прокомментировал продюсер фильма

Съемки пройдут в первом павильоне студии. Там создаются декорации и проводятся кастинг-репетиции. Уже 26 ноября авторы пригласят на прослушивания монгольских артистов. Им предложат читать отрывки из дневников очевидцев, видевших битву на Халхин-Голе. К 20 декабря будет готова манжетная версия картины.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Минкульте внимательно следят за ситуацией с "Ленфильмом".

Фото: Piter.tv

