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Петербургский Союз кинематографистов просит уволить директора "Ленфильма"
Сегодня, 14:05
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nastya960

Петербургский Союз кинематографистов просит уволить директора "Ленфильма"

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Также кинематографисты просят провести ротацию руководства киностудии.

Санкт-Петербургский Союз кинематографистов РФ попросил Владимира Путина освободить Эдуарда Пичугина от должности генерального директора киностудии. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

Просим освободить от должности Эдуарда Пичугина и провести ротацию руководства киностудии,

– говорится в обращении

Представители аргументируют это тем, что, несмотря на антикризисную кампанию, дела на киностудии лучше не становятся, за два года было снято всего два фильма. Также кинематографисты просят, чтобы  "Ленфильм" проверили аудиторы Счетной палаты РФ.

Обращение направят не только президенту России, но и в Министерство культуры и в правительство Петербурга.

ВТБ может реструктуризировать долг "Ленфильма".

Фото: ВК/ Ленфильм

Теги: ленфильм, союз кинематографистов, эдуард пичугин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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