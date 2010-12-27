В Минкульте внимательно следят за ситуацией с "Ленфильмом"

Как сообщил ТАСС, министр культуры РФ Владимир Мединский проинформирован о ситуации в Петербурге. Он заявил, что давний конфликт городского Союза кинематографистов с управленцами "Ленфильма" существует. Комиссия Минкульта признала работу киностудии неудовлетворительной.
Мединский отметил, что ситуация "Ленфильма" разбиралась в том числе и на площадке администрации президента. Министр также напомнил, что "Ленфильм" – это государственное акционерное общество. Поэтому вся ответственность лежит на совете директоров киностудии.
Мы ранее сообщали о том, что петербургский Союз кинематографистов просит уволить директора "Ленфильма" Эдуарда Пичугина. Киностудии, столкнувшейся с финансовыми трудностями, пообещали поддержку.
Фото: Piter.TV
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