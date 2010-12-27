В Минкульте внимательно следят за ситуацией с "Ленфильмом"

В федеральном ведомстве знают о конфликте и анализируют ситуацию.

Как сообщил ТАСС, министр культуры РФ Владимир Мединский проинформирован о ситуации в Петербурге. Он заявил, что давний конфликт городского Союза кинематографистов с управленцами "Ленфильма" существует. Комиссия Минкульта признала работу киностудии неудовлетворительной.

Мединский отметил, что ситуация "Ленфильма" разбиралась в том числе и на площадке администрации президента. Министр также напомнил, что "Ленфильм" – это государственное акционерное общество. Поэтому вся ответственность лежит на совете директоров киностудии.

Мы ранее сообщали о том, что петербургский Союз кинематографистов просит уволить директора "Ленфильма" Эдуарда Пичугина. Киностудии, столкнувшейся с финансовыми трудностями, пообещали поддержку.

Фото: Piter.TV