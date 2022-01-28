"Лахта Центр" поздравил петербуржцев с Днем России

С 23:00 11 июня до 04:00 12 июня "Лахта Центр" украсила подсветка в цветах российского флага.

Вчера вечером, 11 июня, сотрудники "Лахта Центра" поздравили петербуржцев с Днем России. Об этом сообщили в телеграм-канале общественно-делового комплекса.

С 23:00 11 июня до 04:00 12 июня "Лахта Центр" украсила подсветка в цветах российского флага. На видеозаписи можно увидеть, как выглядела вечерняя инсталляция. Материалом поделилась пресс-служба небоскреба.

Праздничную программу подготовили и музей "Россия – моя история", музейно-исторический парк "Остров фортов", а Музей железных дорог петербуржцы смогут посетить бесплатно.

Видео: Телеграм / Lakhta Center / Лахта Центр