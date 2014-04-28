Срыв закупки не изменит сроки ремонта станции метро "Ладожская"

Тендер для определения подрядчика будет объявлен повторно.

Несмотря на то, что подрядчик для проведения капитального ремонта станции метро "Ладожская" пока не был определён по итогам конкурса на портале ЕИС, сроки работ сдвинуты не будут. Об этом сообщило издание "Вечерка" со ссылкой на КОмитет по транспорту Северной столицы.

Напомним, что ГУП "Петербургский метрополитен" отклонил заявку единственного претендента на подряд. Решение было принято в связи с тем, что претендент полностью повторил в тексте цифры техзадания. В Комтрансе заверили, что закупка будет объявлена заново, а её итоги будут известны до I квартала 2023 года, когда и будет начат ремонт.

Как добавили в ведомстве, гораздо большее значение для своевременного проведения работ имеет ремонт трамвайных путей на Заневском проспекте, проводимый КРТИ.

В прошлый понедельник на красную ветку петербургского метро вышел второй состав "Балтийца".

Фото: Piter.TV