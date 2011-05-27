  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В понедельник на красную ветку вышел второй состав "Балтийца"
Сегодня, 19:34
172
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

В понедельник на красную ветку вышел второй состав "Балтийца"

0 0

Состав из восьми вагонов приехал в город в начале октября.

В метро Петербурга на красной ветке запустили второй состав из серии "Балтиец". Состав из восьми вагонов приехал в город в начале октября. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Первый состав запустили 12 ноября, церемония прошла на станции "Балтийска". Напомним, что составы могут перевозить до 1,5 тысячи пассажиров. В вагонах есть места для маломобильных граждан, а двери расширены почти на 20 сантиметров, что ускоряет посадку на 17 процентов. В системе вентиляции и очистки воздуха предусмотрена функция обеззараживания.

Фото: Piter.tv

Теги: балтиец, красная ветка, метро, поезд, состав
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии