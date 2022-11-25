На Заневском проспекте начинается крупный ремонт трамвайных путей

Мы узнали, как долго продлятся работы в окрестностях моста Александра Невского.

В Красногвардейском районе начинаются ремонтные работы по замене трамвайных путей. Работы пройдут на Заневском проспекте от моста Александра Невского до Заневской площади. Завершить укладку рельс планируют до закрытия станции метро "Ладожская" на капитального ремонт.

Контрактные сроки довольно большие, но физические работы будут выполнены до середины февраля, может быть чуть быстрее. А бюджет чуть больше трехсот миллионов. Александр Богданов - Заместитель председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Движение на проспекте будет ограничено до одной полосы в каждую сторону. Будут откорректированы режимы работы светофоров, чтобы можно было объехать ремонтный участок.

Самый напряженный участок будет на пересечении Новочеркасского и Заневского проспекта. Там находится трамвайный узел, и мы его будем ремонтировать в три этапа. На каждом этапе будет сохранено движение по двум полосам в каждом направлении, и жители смогут все-таки передвигаться. Михаил Ильин - Директор по развитию АО "Трест"

По обновленным трамвайным путям запустят дополнительные маршруты.

Видео: Piter.TV